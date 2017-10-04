Премиальный ридер Onyx Boox Monte Cristo 3 получил подсветку и металлический корпус

В России начались продажи нового ридера от Onyx International. Электронная книга Onyx Boox Monte Cristo 3 позиционируется производителем как букридер премиальной линейки.


Электронная книга заключена в корпус из алюминиево-магниевого сплава, передняя панель покрыта защитным стеклом Asahi. Ридер оснащается 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с емкостным тачскрином и разрешением 1072 × 1448 пикселей. Подсветка Moon Light может плавно регулироваться. В новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно». Функция SNOW Field не требует полной перерисовки экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке снижается.


Onyx Boox Monte Cristo 3 поддерживает основные текстовые и графические форматы, включая новый FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. Аппаратной основой стал двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Предусмотрена поддержка беспроводных сетей Wi-Fi и Bluetooth. Работа производится под управлением операционной системы Android 4.2.2 Jelly Bean, есть возможность установки приложений из Google Play. Устройство оснащено датчиком Холла и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим. Ридер Monte Cristo 3 доступен по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей.

Источник
Onyx Boox
Теги
электронная книга ONYX BOOX

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