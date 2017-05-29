Intel Core i3-7350K стал дешевле

2-ядерный процессор Intel Core i3-7350K поколения Kaby Lake, построенный по 14-нанометровому технологическому процессу, работающий на частоте 4,2 ГГц, оснащенный графической системой Intel HD Graphics 630 и 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, начал продаваться по сниженной цене.

Если изначально за него просили 184 доллара, то теперь его можно приобрести всего за 168 долларов. Эксперты считают, что Intel сбросила цену для того, чтобы процессору было проще конкурировать с моделями AMD Ryzen 5-1500X и AMD Ryzen 5-1400, которые продаются за 189 и 169 долларов соответственно.