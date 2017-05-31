AMD показала мощный 16-ядерный Threadripper

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания AMD продемонстрировала мощный десктопный процессор под кодовым названием Threadripper, возглавляющий линейку Ryzen.





По словам производителя, Threadripper предназначен для высококлассных настольных компьютеров. Он базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen, получил 16 ядер и поддерживает 32 потока.





Как ожидается, он станет конкурентом 18-ядерного процессора Intel Core i9 Extreme Edition, также представленного на Computex 2017. Если Core i9 Extreme Edition поддерживает 44 линии PCIe 3.0, то у Ryzen Threadripper предусмотрено 64 линии PCI Express 3.0. Дополнительные линии PCIe 3.0 предоставляют больше опций для подключения высокопроизводительных видеокарт, накопителей и другой "периферии".

Как уточнила AMD, на самом деле процессор Threadripper будет не один, а несколько, вплоть до 16-ядерных моделей. Но при этом каждая версия получит 64 линии PCI Express 3.0, поддержку 4-канальной памяти DDR4 до 2 ТБ в объеме и чипсет X399.

Дебют процессора назначен на лето 2017 года. Материнские платы с поддержкой Threadripper запланировали к выпуску такие производители, как ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI.