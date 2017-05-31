AMD показала процессоры Ryzen Mobile для ноутбуков

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания AMD впервые продемонстрировала на публике гибридные процессоры Ryzen Mobile.





В серию Ryzen Mobile войдут мобильные чипы на архитектуре Zen для ноутбуков. Гибридные APU под названием Raven Ridge получат 4 ядра, 8 потоков, интегрированную графику Vega. Они ориентированы на гибридные планшеты и ноутбуки ультрапортативного и геймерского направлений. AMD ожидает от них увеличение производительности CPU на 50% и графики — более чем на 40%, при сниженном вполовину энергопотреблении по сравнению с предшественником — AMD A-серией 7-го поколения.





По словам производителя, платформа позволит создавать ноутбуки тоньше 15 мм. Во время демонстрации компания показала как ноутбук на Ryzen Mobile воспроизводит HD-видео.





Релиз процессоров AMD Ryzen Mobile ожидается во втором полугодии 2017 года.