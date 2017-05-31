AMD показала процессоры Ryzen Mobile для ноутбуков

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания AMD впервые продемонстрировала на публике гибридные процессоры Ryzen Mobile.


В серию Ryzen Mobile войдут мобильные чипы на архитектуре Zen для ноутбуков. Гибридные APU под названием Raven Ridge получат 4 ядра, 8 потоков, интегрированную графику Vega. Они ориентированы на гибридные планшеты и ноутбуки ультрапортативного и геймерского направлений. AMD ожидает от них увеличение производительности CPU на 50% и графики — более чем на 40%, при сниженном вполовину энергопотреблении по сравнению с предшественником — AMD A-серией 7-го поколения.


По словам производителя, платформа позволит создавать ноутбуки тоньше 15 мм. Во время демонстрации компания показала как ноутбук на Ryzen Mobile воспроизводит HD-видео.


Релиз процессоров AMD Ryzen Mobile ожидается во втором полугодии 2017 года.

Источник
AMD
Теги
ноутбук процессор AMD Computex 2016 AMD Ryzen Mobile

Комментарии

Материалы по теме

AMD начала продажи процессоров Ryzen 5

11 апреля

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

29 мая

ASUS представила легкий и мощный Zenbook Pro

29 мая

Computex 2016: AMD показала видеокарту Radeon RX 480 с архитектурой Polaris за $199

1 июня 2016

Computex 2016: AMD представила седьмое поколение мобильных APU Bristol Ridge и Stoney Ridge

1 июня 2016
Из рубрикиЖелезо
Модульные карточки-ПК Intel Compute Card выйдут в августе
AMD показала мощный 16-ядерный Threadripper
HP, Lenovo и ASUS первыми выпустят ПК с Windows 10 на Snapdragon 835

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 30