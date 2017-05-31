Модульные карточки-ПК Intel Compute Card выйдут в августе

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Intel рассказала дополнительные подробности о модульной платформе Intel Compute Card.


Напомним, изначально Intel Compute Card была представлена на январской выставке CES 2017. Фактически, этот небольшой гаджет размером с пластиковую карту представляет собой основу для модульного ПК. Под капотом Compute Card расположены энергоэффективный процессор Intel, память и накопитель, модули для беспроводного подключения и так далее.


По задумке, такая карточка-ПК с габаритами  95 х 55 х 5 мм может вставляться в слот смарт-телевизора, ноутбучных и десктопных док-станций и других устройств. Это существенно облегчит апгрейд системы — потребуется только заменить карту, а не все устройство целиком. В том числе, Compute Card может использоваться в шлемах виртуальной реальности вроде HTC Vive. На основе Intel Compute Card планируют выпускать продукты Dell, LG и Lenovo.

Intel также представила док-систему, которая позволит использовать Compute Card в роли десктопа. Док-станция предоставляет разъемы USB 3.0, Ethernet, HDMI и DisplayPort.

Поставки Intel Compute Card планируется начать в августе 2017 года.

Источник
Intel
Теги
INTEL пк Computex 2016 Intel Compute Card

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