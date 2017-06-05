AMD представила видеокарты Radeon Pro WX 3100 и 2100

Компания AMD представила две новых профессиональных видеокарты - Radeon Pro WX 2100 и WX 3100. Они относятся к начальному уровню и предназначены для рабочих станций.





Обе карты сертифицированы и оптимизированы для наиболее известных на рынке программ профессионального дизайна, инженерных разработок и моделирования, включая SolidWorks, PTC Creo, Siemens NX и CATIA. Как смело утверждает производитель, WX 2100 и WX 3100 стали самыми мощными графическими решениями начального уровня для рабочих станций с оптимизациями SolidWorks и способны работать на 60% и 47% быстрее, чем соответствующие конкурентные решения от NVIDIA.

Также WX 2100 и WX 3100 работают на 95% и в 2,3 раза быстрее, чем видеокарты предыдущего поколения — FirePro W2100 и FirePro W4100, соответственно.

AMD Radeon Pro WX 2100 и WX 3100 основаны на архитектуре Polaris с 14-нм техпроцессом. Видеокарты обладают 8 вычислительными модулями с 512 потоковыми процессорами и предоставляют вычислительную мощность в 1,25 Терафлопс при одинарной точности. Radeon Pro WX 2100 оснащается 2 ГБ видеопамяти GDDR5 с 64-битной шиной, а Radeon Pro WX 3100 — 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с 128-битной шиной, частота составляет 6 ГГц. Пиковая частота GPU составляет 1219 МГц, а TDP — 50 Вт.

Видеокарты Radeon Pro WX 2100 и 3100 появятся в продаже в июне по цене $149 и $199, соответстветственно.