Чип Exynos 7872 от Samsung получит графику Mali-G71

Компания Samsung работает над новым чипом среднего уровня Exynos 7872, который создается по техпроцессу 14 Нм и поддерживает 4G LTE. Известно, что китайский производитель Meizu уже заявил о планах создать смартфон на базе новинки.

Ранее в сети появлялась информация о том, что Exynos 7872 получит 4 ядра Cortex-A73 и 2 ядра Cortex-A53, а также графику Mali-T830.

Сегодня же в социальной сети Weibo (китайски аналог Twitter) написали об одном важном изменении — вместо Mali-T830 будет использован графический процессор Mali-G71 MP1. Это производительная система, вариация которой уже используется в чипе Kirin 960, Mali-G71 MP8. Однако, если у MP8 восемь шейдерных блоков, то у MP1 всего один.