Qualcomm может работать над Snadpragon 836

По слухам, Qualcomm может работать над чипом Snapdragon 836, которая станет более продвинутой версией топового Snapdragon 835 (как уже было с Snapdragon 820 и 821). Информации о том, чем новинка будет отличаться от существующей модели, источник не сообщает. Вероятно, нововведений будет не слишком много.

Предположительно, анонс Snapdragon 836 случится уже в ближайший месяц, а первыми смартфонами, которые его получат, станут новые «Пиксели» от Google. 

Источник
The Android Soul
Теги
процессоры Snapdragon чипы

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