Samsung разрабатывает собственную графику под названием S-GPU

Компания Samsung разрабатывает собственное графическое ядро для смартфонных процессоров под названием S-GPU. Об этом сообщил китайский источник под ником Ice universe в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.





По данным источника, первое поколение S-GPU будет использовано в следующем году во флагманских процессорах Samsung. Отметим, что Samsung уже производит кастомные процессорные ядра для чисетов Exynos. В Exynos 8895 из Galaxy S8 и S8+, например, установлено четыре кастомных ядра второго поколения и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A53.

При этом по графике Samsung пока полагается на Mali GPU от ARM. Если слухи окажутся верными, то S-GPU составит конкуренцию Mali от ARM и Qualcomm Adreno и даст Samsung большую независимость в производстве чипсетов.