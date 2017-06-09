Apple A10X набрала в AnTuTu более 230 000 баллов

Мощнаая днокристальная система Apple A10X, использующаяся в новом 10,5-дюймовом планшете iPad Pro (а также в новой большой модели iPad), располагает 6 процессорными ядрами и 12 ядрами графической системы. Если в тестах Geekbench чип показал хоть и хорошие, но не выдающиеся результаты (3800 баллов в однопоточном тесте и 9100 баллов — многопоточном), то в AnTuTu Apple A10X совершила маленькую революцию.

В тесте устройство с этой SoC набрало 234 082 балла, что является рекордом. Для сравнения, могучий смартфон iPhone 7 Plus сумел набрать лишь 180 000 баллов. Прирост, как мы видим, колоссальный.