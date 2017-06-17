Представлена разогнанная карта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition

Компания Zotac представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition с 11 ГБ GDDR5X памяти и 3584 ядрами CUDA. Главное ее отличие в том, что она является одной из довольно сильно разогнанных версий GTX 1080 Ti на рынке.

Графический процессор работает на частотах 1607/1721 МГц (у референсного решения — 1480/1582 МГц), а память — на 11 200 МГц. Охлаждает видеокарту система CO IceStorm Cooling, состоящая из 2-секционного радиатора, 6 тепловых трубок и 3-х 90 мм вентиляторов. Подсистема питания имеет 18 (16+2) фаз.

Набор портов — DVI, HDMI и три DisplayPort. Карта занимает 2,5 слота расширения, ее длина равняется 325 мм. Стоимость новинки не называется.

Напомним, что в США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлагается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-D.