Qualcomm представила экранный сканер отпечатков пальцев

Компания Qualcomm Technologies представила Qualcomm Fingerprint Sensors. Это ультразвуковых решения нового поколения для сканирования отпечатков пальцев. Они расширяют технологию сканирования Qualcomm Snapdragon Sense ID предыдущего поколения, добавляя новые возможности.





В состав решения входят сенсорные датчики для сканирования отпечатков через дисплей, стекло и металл, датчики распознавания жестов и возможность сканирования отпечатков под водой, а также датчик для выхода устройств из режима сна.

Как отмечает Qualcomm, новый Fingerprint Sensor для сканирования отпечатков пальцев через дисплей - это первое коммерческое многофункциональное ультразвуковое решение для мобильных устройств, которое позволяет сканировать через OLED-дисплеи толщиной до 1200 мкм с регистрацией и сопоставлением отпечатков.

Датчики Qualcomm для сканирования отпечатков через стекло и металл стали первыми коммерчески анонсированными решениями для сканирования через стеклянные поверхности толщиной до 800 мкм и алюминиевые толщиной до 650 мкм, это заметный прорыв по сравнению с прошлым поколением, обладающим возможностью сканирования через стеклянные или металлические поверхности толщиной 400 мкм.

Датчики Qualcomm Fingerprint Sensors разработаны не только как интегрированное решение в составе мобильных платформ Qualcomm Snapdragon, но и в качестве отдельных датчиков, которые могут использоваться с другими платформами.

Ожидается, что датчики Qualcomm Fingerprint Sensors для сканирования отпечатков через стекло и металл будут доступны для OEM-производителей в июне месяце, первые коммерческие устройства с ними появятся в первой половине 2018 года. Датчик Qualcomm Fingerprint Sensor для сканирования отпечатков пальцев через дисплей станет доступен для OEM-производителей в четвертом квартале 2017 года.