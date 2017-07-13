AMD раскрыла подробности о доступных чипах Ryzen 3

Компания AMD поделилась информацией о характеристиках и сроках доступности недорогих десктопных процессоров линейки Ryzen 3.



Пара моделей Ryzen 3 для настольных ПК представляют собой 4-ядерные, 4-поточные процессоры на архитектуре Zen. Процессор Ryzen 3 1300X с обладает базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и увеличенной до 3,7 ГГц, а Ryzen 3 1200 — базовой тактовой частотой 3,1 ГГц и увеличенной до 3,4 ГГц.

Ожидается, что 27 июля обе модели будут доступны по всему миру. Точные розничные цены производителем пока не объявлены, но согласно более ранней информации, они будут стоить дешевле 149 долларов.

Источник
AMD
Теги
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