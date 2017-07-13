AMD рассекретила цену на 16-ядерный Ryzen Threadripper

Компания AMD раскрыла подробности о технических характеристиках, ценах и сроках доступности процессора Ryzen Threadripper. Напомним, AMD продемонстрировала этот мощный десктопный процессор, возглавляющий линейку Ryzen, на выставке Computex 2017, которая прошла с 30 мая по 3 июня в Тайбэе.





Ryzen Threadripper станет доступен во всем мире для рынка профессиональных настольных компьютеров в начале августа 2017 года. Он базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen. Как ожидается, процессор станет конкурентом 18-ядерного Intel Core i9 Extreme Edition, также представленного на Computex 2017.

В дополнение к ранее анонсированной 16-ядерной 32-поточной модели (маркировка 1950X) также будет доступна 12-ядерная модель (маркировка 1920X) с 24 потоками. Оба процессора разблокированы, используют новый Socket TR4, имеют четырехканальный контроллер памяти DDR4 и располагают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии.

Базовая тактовая частота на 16-ядерном Ryzen Threadripper 1950X составляет 3,4 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц. На 12-ядерном Ryzen Threadripper 1920X базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц.

Цена на старшую модель составляет $999, на младшую — $799.