Viking Techology выпустила на рынок SSD емкостью 25 ТБ и 50 ТБ

Стартовали продажи накопителей SSD серии UHC Silo от компании Viking Technology объемом 25 ТБ или 50 ТБ. 3,5-дюймовые накопители используют флэш-память типа MLC NAND от SK Hynix.

SSD оснащаются интерфейсом SAS 6 ГБит/с. В режиме чтения их скорость достигает 500 МБ/с, а в процессе записи — 350 МБ/с. Производительность элементарных операций в единицу времени в режиме чтения достигает 60 000 IOPS, а в режиме записи — 15 000 IOPS.

Любопытно, что стоимость SSD-дисков сообщается только по запросу.