AMD выпустила процессоры Ryzen 3

Компания AMD объявила о выпуске двух процессоров Ryzen 3 для настольных ПК, ориентированных на массового потребителя. В серию пока вошли два четырехъядерных четырехпоточных чипа на архитектуре Zen — Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200. Они дополняют более продвинутые процессоры AMD Ryzen 7 и Ryzen 5, вышедшие ранее в 2017 году.


Процессор Ryzen 3 1300X с обладает базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и увеличенной до 3,7 ГГц, а Ryzen 3 1200 — базовой тактовой частотой 3,1 ГГц и увеличенной до 3,4 ГГц. Показатель TDP у обеих моделей составляет 65 ватт.


Процессоры AMD Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 доступны по рекомендованной розничной цене 129 и 109 долларов США, соотвественно.

Источник
AMD
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