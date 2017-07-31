Мощные процессоры AMD Ryzen Threadripper стартуют от $549

Компания AMD раскрыла подробности о выпуске в продажу мощных десктопных процессоров Ryzen Threadripper. Прием предварительных заказов открывается сегодня, а розничные продажи стартуют 10 августа.





AMD Ryzen Threadripper базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen. Как ожидается, старший процессор линейки станет конкурентом 18-ядерного Intel Core i9 Extreme Edition, представленного на Computex 2017.





Если ранее речь шла о двух чипах, то теперь оказалось, что выпускаются сразу три процессора — 16-ядерная 32-поточная модель 1950X, 12-ядерная модель 1920X) с 24 потоками, а также 1900X с восьмью ядрами и 16 потоками.





Процессоры разблокированы, используют новый Socket TR4, имеют четырехканальный контроллер памяти DDR4 и располагают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии.

Базовая тактовая частота на 16-ядерном Ryzen Threadripper 1950X составляет 3,4 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц. На 12-ядерном Ryzen Threadripper 1920X базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц, 8-ядерном 1900X — 3,8 и 4 ГГц. TDP достигает 180 ватт.

AMD 1950X оценен в $999, $999 — в $799, а 1900X — в $549. Продажи 1950X и 1920X стартуют 10 августа, а младшая модель станет доступна позднее — только 31 августа.