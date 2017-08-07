Intel раскрыла подробности о серии Core X с 18-ядерником во главе

Компания Intel еще на выставке Computex анонсировала мощных линейку процессоров Core X, а теперь раскрыла дополнительные подробности серии, включая первый 18-ядерный десктопный процессор потребительского класса Core i9-7980XE Extreme.





Напомним, Core X — это серия высокопроизводительных десктопных чипов, ориентированных на энтузиастов, геймеров и создателей ресурсоемкого контента. В нее вошли первые "терафлопные" десктопные чипы Intel. В серию Intel Core i9 вошли процессоры, имеющие от 12 до 18 ядер — Intel Core i9-7920X, Core i9-7940X, Core i9-7960X и Core i9-7980XE Extreme Edition.





Процессор Core i9-7980XE Extreme за $1999 имеет тактовую частоту 2,6 ГГц, в режиме Turbo Boost 2.0 — 4,2 ГГц, а при использовании Turbo Boost 3.0, разгоняющем два самых быстрых ядра — 4,4 ГГц. 16-ядерная модель работает за $1699 с частотой от 2,8 ГГц до 4,4 ГГц, а 14-ядерная за $1399 до 3,1 ГГц.





Также в линейку входят более мощные версии существующих моделей Core i5 и Core i7. Самой младшей моделью стал Core i5-7640X с четырьмя ядрами и 4 потоками за $242. Серия Core i7 X варьируется от 4-ядерного чипа с 8 потоками за $339 до 10-ядерного с 20 потоками за $599.

Все десктопные процессоры Core X созданы для работы с новым чипсетом Intel X299. Что касается архитектуры, то большинство процессоров Core X базируется на обновленной версии платформы Intel Core шестого поколения Skylake, которую производитель называет Skylake X. При этом две четырехъядерный модели в нижнем ценовом сегменте, i5-7640X и i7-7740X базируются на Kaby Lake X.

В ряде топовых моделей задействована новая технология Turbo Boost Max 3.0. Как отмечает производитель, тогда как наращивание количества ядер повышает производительность в многозадачности, технология Turbo Boost Max 3.0 повышает производительность каждого ядра в отдельности. По словам Intel, серия Core X на 10% быстрее в многопоточной производительности по сравнению с прошлым поколением и на 15% в однопоточном.

Процессоры Core i9 с 18-14 ядрами поступят в продажу 25 сентября, а 12-ядерник появится 28 августа. Другие чипы уже доступны на рынке.