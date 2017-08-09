Intel представит процессоры Core восьмого поколения 21 августа

Компания Intel объявила дату анонса следующего поколения процессоров Core. Итак, Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake будут представлены в понедельник через две недели, 21 августа 2017 года в 8:00 по тихоокеанскому летнему времени или в 18:00 по московскому.





Пока Intel не предоставила официальных подробностей о процессорах Coffee Lake, ограничившись обещанием высокой производительности и намеками на поддержку виртуальной реальности.





В феврале Intel подтвердила, что первые процессоры Intel Core восьмого поколения будут выпущены во второй половине 2017 года. Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.