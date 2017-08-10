Мощные процессоры AMD Ryzen Threadripper вышли в продажу

Компания AMD объявила о начале продаж мощных десктопных процессоров Ryzen Threadripper. Сначала станут доступны 16-ядерная 32-поточная модель 1950X и 12-ядерная модель 1920X с 24 потоками, а затем выйдет модель 1900X с восьмью ядрами и 16 потоками.


AMD Ryzen Threadripper базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen. Процессоры обладают разблокированным множителем, используют новый Socket TR4, имеют четырехканальный контроллер памяти DDR4 и располагают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии.


Базовая тактовая частота на 16-ядерном Ryzen Threadripper 1950X составляет 3,4 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц. На 12-ядерном Ryzen Threadripper 1920X базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью «разгона» до 4,0 ГГц, 8-ядерном 1900X — 3,8 и 4 ГГц. TDP достигает 180 ватт.


AMD 1950X за $999 и 1920X — в $799 поступают в продажу с сегодняшнего дня, 10 августа. Младшая модель, 1900X за $549, станет доступна позднее — только 31 августа.

Источник
AMD
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