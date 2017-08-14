AMD объявила о выпуске видеокарт Radeon RX Vega

Компания AMD сообщила о поступлении в продажу видеокарт Radeon RX Vega в розничные интернет-магазины. В серию вошли модели Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, Radeon Vega RX 64 и Radeon RX Vega 56, они ориентированы на геймеров-энтузиастов.





Видеокарта Radeon Vega RX 64 c воздушным охлаждением доступна по рекомендованной цене $499 США. Ускоритель Radeon RX Vega 56 ожидактся в продаже начиная с 28 августа по рекомендованной цене $399 США.





В некоторых регионах также будут доступны комплекты Radeon Pack. Например, Radeon Black Pack включает в себя видеокарту Radeon RX Vega 64 с воздушным охлаждением и будет доступен по рекомендованной цене в $599 США. Набор Radeon Aqua Pack комплектуется Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, самой мощной видеокартой серии Radeon RX Vega, и предлагается по рекомендованной цене в $699 США.





Комплекты Radeon Pack предусматривают скидку до $200 от участвующих в акции розничных сетей на избранные мониторы с поддержкой Radeon FreeSync, а также скидку в $100 на избранные процессоры Ryzen 7 1800X с материнскими платами на чипсете X370. Также в комплекты входят игры Wolfenstein II: The New Colossus и Prey.

Как утверждает производитель, Radeon RX Vega представляют собой самые продвинутые потребительские видеокарты в мире, работающие на базе архитектуры Vega. Видеокарты Radeon RX Vega имеют настраиваемый тахометр GPU и LED-подсветку.

Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition: 64 вычислительных блока CU, 4096 потоковых процессоров, частота ядра 1406 МГц (Boost до 1677 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, жидкостное охлаждение, TDP на уровне 345 Вт.

Radeon RX Vega 64: 64 вычислительных блока CU, 4096 потоковых процессоров, частота ядра 1247 МГц (Boost до 1546 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, воздушное охлаждение, TDP на уровне 295 Вт.

Radeon RX Vega 56: 56 вычислительных блока CU, 3584 потоковых процессоров, частота ядра 1156 МГц (Boost до 1471 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, воздушное охлаждение, TDP на уровне 210 Вт.

Все карты RX Vega оснащены тремя портами DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.0, подключаются двумя восьмиконтактными кабелями питания.