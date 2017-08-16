Intel подтвердила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Компания Intel опубликовала на своей страничке с расшифровкой кодовых названий описание семейства процессоров Ice Lake. Согласно информации от Intel, семейство Ice Lake станет наследником Intel Core восьмого поколения.





В основе процессоров Ice Lake будет лежать техпроцесс "10 nm+", то есть это будет уже второе поколение 10-нанометровых чипов Intel. Первым должно стать семейство Cannon Lake, чье прибытие ожидается ориентировочно в 2018 году. Таким образом, дебют Ice Lake можно ожидать в конце 2018 или даже 2019 году.

Напомним, в понедельник, 21 августа 2017 года, Intel планирует представить процессоры Core восьмого поколения. Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.