Компания AMD начала продажи видеокарты Radeon RX Vega 56. Она стала доступна с 28 августа по по рекомендованной цене $399 для США и сразу оказалась в дефиците в онлайн-магазинах.





Напомним, AMD позиционирует серию Radeon RX Vega как самые продвинутые потребительские видеокарты в мире, работающие на базе архитектуры Vega. Видеокарты Radeon RX Vega имеют настраиваемый тахометр GPU и LED-подсветку. Более мощная Radeon Vega RX 64 вышла в продажу парой недель ранее по рекомендованной цене $499 США.

Radeon RX Vega 56 получила 56 вычислительных блока CU, 3584 потоковых процессоров, частота ядра 1156 МГц (Boost до 1471 МГц), 8 ГБ HBM2-памяти, воздушное охлаждение, TDP на уровне 210 Вт. Все карты RX Vega оснащены тремя портами DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.0, подключаются двумя восьмиконтактными кабелями питания.