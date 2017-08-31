AMD начала продажи самого дешевого из мощных Threadripper
Компания AMD начала продажи самого бюджета из серии мощных десктопных процессоров Ryzen Threadripper. Процессор AMD Ryzen 1900X стал доступен по цене 549 долларов США.
Это самая младшая модель в серии Ryzen Threadripper. В начале августа в продажу вышли 16-ядерная 32-поточная модель 1950X и 12-ядерная модель 1920X с 24 потоками. Модель 1900X обладает восьмью ядрами и 16 потоками. Базовая тактовая частота составляет 3,8 с возможностью разгона до 4 ГГц.
AMD Ryzen Threadripper базируется на 14-нанометровой архитектуре Zen. Процессоры обладают разблокированным множителем, используют новый Socket TR4, имеют четырехканальный контроллер памяти DDR4 и располагают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии.
ИсточникAMD