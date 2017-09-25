Intel представила десктопные процессоры Core восьмого поколения Coffee Lake

Компания Intel официально представила семейство десктопных процессоров Core восьмого поколения, ранее известных под кодовым названием Coffee Lake, а также новый чипсет Intel Z370. Напомним, в августе состоялся дебют мобильных Intel Core восьмого поколения на обновленной архитектуре Kaby Lake Refresh.


По словам Intel, они хорошо подходят для геймеров, создателей контента и оверклокеров, обеспечивая до 25% повышения производительности по частоте кадров по сравнению с Intel Core седьмого поколения, на 32% ускоренное редактирование видео, а также на 65% ускоренное редактирование контента по сравнению с машинами трехлетней давности.


В десктопную линейку вошли четыре шестиядерных процессора Intel Core i7 и i5, а также пара четырехъфдерных Core i3. Отметим, что шестиядерный десктопный i5 и четырехъядерный i3 представлены Intel впервые. Топовый Core i7-8700K позиционируется Intel как лучший процессор, достигающий частоты 4,7 ГГц в одноядерном турбо-режиме. Поставки десктопных процессоров Core восьмого поколения (Coffee Lake) начнутся 5 октября.



  • Intel Core i7-8700K: незаблокированный, 6 ядер/12 потоков, 3,7/4,7 ГГц, 12 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1200 МГц, TDP 95 Вт, $359
  • Intel Core i7-8700: заблокированный, 6 ядер/12 потоков, 3,2/4,6 ГГц, 12 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1200 МГц, TDP 65 Вт, $303
  • Intel Core i5-8600K : незаблокированный, 6 ядер/6 потоков, 3,6/4,3 ГГц, 9 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1150 МГц, TDP 95 Вт, $257
  • Intel Core i5-8400: заблокированный, 6 ядер/6 потоков, 2,8/4 ГГц, 9 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1150 МГц, TDP 65 Вт, $182
  • Intel Core i3-8350K : незаблокированный, 4 ядра/4 потока, 4 ГГц, 6 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1150 МГц, TDP 92 Вт, $168
  • Intel Core i3-8100: заблокированный, 4 ядра/4 потока, 3,6 ГГц, 6 МБ кэша, графика Intel UHD 630 с частотой 1150 МГц, TDP 65 Вт, $117

Источник
Intel
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