NVIDIA представила самую мощную видеокарту для ПК, Titan V

Компания NVIDIA представила новую видеокарту Titan V. По словам производителя, это самая мощная в мире видеокарта для ПК. Кроме того, это первый ускоритель потребительского уровня, построенный на базе архитектуры Volta.


NVIDIA Titan V оценена в 2 999 долларов США и продается через фирменный онлайн-магазин NVIDIA в ряде стран. Видеокарта ориентирована на работу с системами искусственного интеллекта и глубокого обучения.



В NVIDIA Titan V используется 21,1 миллиарда транзисторов. Как отмечает производитель, она обеспечивает 110 терафлопс производительности. Видеокарта получила 5120 ядер CUDA, и 640 ядер Tensor и 12 ГБ видеопамяти HBM2 с 3072-битным интерфейсом. Базовая частота составляв 1200 МГц, а в режиме Boost — 1455 МГц, частота памяти — 850 МГц. Возможности подключения включают три порта DisplayPort и один HDMI. TDP достигает 250 Ватт.


Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA

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