EVGA дает тысячу долларов за видеокарты пятнадцатилетней давности

Компания EVGA объявила о проведении акции «Рождественское чудо» (Christmas Miracle). Компания предлагает поучаствовать в своеобразном конкурсе. Владельцы старых видеокарт — EVGA GeForce4 MX 440 и GeForce4 4600 Ti могут получить по тысяче долларов США за них.


Такую сумму смогут получить трое владельцев видеокарт с системой охлаждения ACS (Asymmetric Cooling System), представленной 6 февраля 2002 года для GeForce4 MX 440 и трое владельцев видеокарт с ACS2, представленной 1 марта 2002 года для GeForce4 4600 Ti.



Приз получат первые зарегистрировашиеся на специальной странице. Подать заявку на выкуп видеокарт могут пользователи и Европы, Африки и Ближнего Востока. Победители будут выбраны в понедельник, 18 декабря 2017 года.

Источник
EVGA
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