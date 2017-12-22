NVIDIA прекращает поддержку 32-битных операционных систем

Компания NVIDIA объявила о скором прекращении выпуска драйверов для всех архитектур GPU под 32-битные операционные системы. Это произойдет после выхода версии Release 390.





Более поздние версии райтеров не будут работать и устанавливаться на 32-битных ОС. В список ОС, которых коснется данное новшество, входят Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Linux и FreeBSD.

NVIDIA планирует обеспечить поддержку на случай критических ошибок безопасности до января 2019 года.