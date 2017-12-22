NVIDIA прекращает поддержку 32-битных операционных систем

Компания NVIDIA объявила о скором прекращении выпуска драйверов для всех архитектур GPU под 32-битные операционные системы. Это произойдет после выхода версии Release 390.


Более поздние версии райтеров не будут работать и устанавливаться на 32-битных ОС. В список ОС, которых коснется данное новшество, входят Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Linux и FreeBSD.

NVIDIA планирует обеспечить поддержку на случай критических ошибок безопасности до января 2019 года.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA WINDOWS LINUX ушла эпоха FreeBSD

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

23 января

NVIDIA представила GeForce GTX 1060 3GB с пониженным количеством ядер CUDA

18 августа 2016

NVIDIA представила архитектуру Volta и первый ускоритель на ее основе

11 мая

NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1070 Ti

26 октября

NVIDIA представила графику GeForce GTX 10 на базе Pascal для ноутбуков

16 августа 2016

NVIDIA представила самую быструю игровую видеокарту GTX 1080 Ti

1 марта
Из рубрикиЖелезо
EVGA дает тысячу долларов за видеокарты пятнадцатилетней давности
Первый смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев дебютирует на CES 2018
NVIDIA представила самую мощную видеокарту для ПК, Titan V

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 76
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 56
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 48