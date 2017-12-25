Производитель видеокарт оставил майнеров без гарантии

Производитель видеокарт PNY решил отлучить майнеров от гарантийного обслуживания своих видеокарт. Соответствующее изменение внесено в описание гарантии на продукцию.





На видеокарты PNY предоставляет гарантию в три года. Однако теперь гарантийном документе указывается, что PNY оставляет себе право не производить возврат по гарантии в случаях использования видеокарт для майнинга криптовалюты и дата майнинга, а также в майнинговых фермах. В качестве причины отмечается возросшее количество «нештатного» использования видеокарт GeForce GTX для таких целей.

Проще говоря, PNY считает GeForce GTX не удовлетворяющими по техническим требованиям для майнинга, и что пользователи, злоупотребляющие этими занятиями, «загоняют» ускорители.