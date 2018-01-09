NVIDIA выпускает «самый мощный в мире» чип для машин-беспилотников

На выставке CES 2018 компания NVIDIA объявила о скором выпуске системы-на-чипе DRIVE Xavier. Она позиционируется производителем как самая мощная и одна из самых сложных в мире из когда-либо созданных SoC.


Предварительный анонс Xavier состоялся больше года назад. Платформа предназначена для беспилотных автомобилей и дает новые возможности с использованием систем искусственного интеллекта.


Xavier содержит более 9 млрд транзисторов и войдет в состав суперкомпьютеров Drive PX Pegasus. Платформа базируется на 12-нанометровом техпроцессе, содержит восьмиядерный кастомный CPU от NVIDIA, 512-ядерную графику Volta, а также блок с 20 ядрами Tensor для машинного и глубокого обучения. Заявленная производительность достигает 30 трлн операций в секунду, а энергопотребление — 30 Вт.


Первые образцы NVIDIA DRIVE Xavier станут доступны для заказчиков в первом квартале 2018 года.

Источник
NVIDIA
Теги
процессор NVIDIA автомобиль SoC CES 2018

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