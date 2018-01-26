Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году

Компания Intel планирует выпустить обновленные процессоры со встроенной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown до конца 2018 года. Об этом рассказал Брайан Кржанич (Brian Krzanich), генеральный директор Intel, на конференц-звонке с инвесторами, посвященном финансовым результатам четвертого квартала.





Напомним, информация об обнаруженных уязвимостях Spectre и Meltdown всполошили сеть в минувшие новогодние праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов.

Разработчики ОС в сотрудничестве с Intel и AMD довольно оперативно начали выпускать заплатки, снижающие возможности атак с использованием этих уязвимостей. Однако такие программные решения являются временными и имеют ряд минусов, включая сниженную производительность. Особенно ярко на эту тему высказался легендарный создатель ядра Linux Линус Торвальдс, обозвав предложенные Intel патчи «полным и абсолютным хламом», высказав мнение, что даже отзыв продукции за два последних десятилетия с бесплатной заменой процессоров не выглядит полностью безумным бредом в качестве альтернативы тому, что предпринимает Intel сейчас.

Теперь Intel говорит о долгосрочном решении проблемы на аппаратном уровне, однако подробностей пока не сообщает, что порождает большое количество вопросов к производителю. В частности, не уточняются сроки выхода защищенных чипов и не ясно, как это повлияет на производительность.