Intel представила первый мобильный процессор Core i9

Компания Intel представила сегодня на пресс-мероприятии в Пекине первый в истории процессор Core i9 для ноутбуков. Он стал флагманом линейки производительных чипов для ноутбуков, разработанных для игр и создания контента в мобильных условиях.


Новые процессоры Intel Core i9, i7 и i5 восьмого поколения базируются на платформе Coffee Lake и 14-нм++ техноогическом процессе. Это обеспечивает на 41% больше кадров в секунду в играх или возможность редактирования 4K-видео до 59% быстрее, чем прошлому поколению чипов с аналогичной дискретной графикой.


Возглавляет серию чип Intel Core i9-8950HK. Это первый мобильный чип Intel с шестью ядрами и 12 потоками. Он полностью разблокирован получил функцию Intel Thermal Velocity Boost с возможностью автоматически увеличивать частоту на 200 МГц, если температура достаточно низка и настройки энергосбережения позволяют включить турбо-режим. В результате, частота может достигать 4,8 ГГц при стандартной частоте 2,9 ГГц. TDP составляет 45 Вт.


Новые мобильные процессоры Intel Core восьмого поколения также получили новые чипсеты серии Intel 300 с интегрированным гигабитным Wi-Fi.

Источник
Intel
Теги
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