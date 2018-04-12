Российский процессор Baikal вышел в розницу

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик и производитель микропроцессоров, объявила о первом в своей истории начале розничных продаж отечественных «систем-на-кристалле BE-T1000», больше известных под кодовым названием Baikal-T1.





Российский процессор стал доступен простым покупателям в составе одноплатного компьютера BFK3.1 на базе Linux через крупную российскую сеть магазинов «Чип и Дип».





Плата предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения, проектирования и прототипирования аппаратных решений. Розничная цена BFK3.1 составляет 39 900 рублей.

В состав Baikal-Т1 входит два ядра MIPS P5600 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 МБ кэша второго уровня, контроллер памяти DDR3-1600, интегрированные интерфейсы включают порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0 и USB 2.0.