AMD представила десктопные процессоры Ryzen второго поколения

Компания AMD представила второе поколение десктопных процессоров Ryzen. В линейку вошли два восьмиядерных и два шестиядерных чипа по цене от 199 до 329 долларов США.


В отличие от оригинальных Ryzen, второе поколение базируется на 12-нанометровом техпроцессе, а не 14-нм. В процессорах используется новая архитектура Zen+. Чипы получили более высокие частоты, как базовые, так и в разгоне.


В дополнение к Ryzen 2 был представлен чипсет AMD X470. По словам производителя, это самый продвинутый, оптимизированный и эффективный чипсет для сокета AM4.

Процессоры AMD Ryzen 2 станут доступны в магазинах с 19 апреля 2018 года, а пока они предлагаются для предварительного заказа. В розничных коробках к процессору прилагается кулер AMD Wraith.

Основные параметры процессоров AMD Ryzen:

  • Ryzen 7 2700X — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,3/3,7 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 105 ватт, $329
  • Ryzen 7 2700 — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,1/3,2 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 65 ватт, $299
  • Ryzen 5 2600X — 6 ядер, 12 потоков, частота 4,2/3,6 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 95 ватт, $229
  • Ryzen 5 2600 — 6 ядер, 12 потоков, частота 3,9/3,4 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 65 ватт, $199
Источник
AMD
Теги
процессор AMD AMD Ryzen Ryzen

Комментарии

Материалы по теме

AMD выпустила первые процессоры Ryzen с интегрированной графикой для настольных ПК

12 февраля

AMD выпустила процессоры Ryzen 3

27 июля 2017

AMD начала продажи процессоров Ryzen 5

11 апреля 2017

AMD представила самый быстрый в мире процессор для ультратонких ноутбуков

26 октября 2017

AMD рассекретила цену на 16-ядерный Ryzen Threadripper

13 июля 2017

ASUS ROG Strix GL702ZC: насколько быстр первый восьмиядерный ноутбук

4 сентября 2017
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
Российский процессор Baikal вышел в розницу
NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт и операционных систем в апреле
Apple избавится от процессоров Intel в 2020 году

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 81
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 51
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47