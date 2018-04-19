Десктопные процессоры AMD Ryzen второго поколения поступили в продажу

Компания AMD объявила о начале продаж второго поколения десктопных процессоров Ryzen. В линейку вошли два восьмиядерных и два шестиядерных чипа по цене от 199 до 329 долларов США.


В отличие от оригинальных Ryzen, второе поколение базируется на 12-нанометровом техпроцессе, а не 14-нм. В процессорах используется новая архитектура Zen+. Чипы получили более высокие частоты, как базовые, так и в разгоне. Как отмечает производитель, процессоры Ryzen второго поколения могут демонстрировать до 15% более высокую игровую производительность по сравнению с первым поколением Ryzen, обеспечивая при этом поддержку расширенных возможностей, в том числе Precision Boost 2 и Extended Frequency Range 2 (XFR 2).

В дополнение к Ryzen 2 был представлен чипсет AMD X470. По словам производителя, это самый продвинутый, оптимизированный и эффективный чипсет для сокета AM4. В розничных коробках к процессору прилагается кулер AMD Wraith.

Основные параметры процессоров AMD Ryzen:

  • Ryzen 7 2700X — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,3/3,7 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 105 ватт, $329
  • Ryzen 7 2700 — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,1/3,2 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 65 ватт, $299
  • Ryzen 5 2600X — 6 ядер, 12 потоков, частота 4,2/3,6 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 95 ватт, $229
  • Ryzen 5 2600 — 6 ядер, 12 потоков, частота 3,9/3,4 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 65 ватт, $199
Источник
AMD
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