Цифра дня: Сколько видеокарт купили майнеры за квартал?

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видеокарт купили майнеры за квартал.

Аналитическая компания Jon Peddie Research в общем отчёте по графическому рынку в первом квартале 2018 года, раскрыла данные по продажам видеокарт в руки майнеров.





Всего за квартал для добычи криптовалюты майнерами было приобретено 1,7 миллиона видеокарт. Для сравнения, за весь прошлый год это количество составило порядка трёх миллионов на сумму в 776 миллионов долларов. Таким образом, рынок видеокарт продолжает переживать настоящий «криптовалютный бум».

Всего за первый квартал 2018 года было продажно видеокарт на 3,4% больше, чем в прошлом году в соотвествующий период. При этом сегмент десктопной графики вырос на 14%, а мобильной графики для ноутбуков — снизился на 3%.