Apple уже работает над процессором для Mac в секретной лаборатории

В прошлом месяце компания Apple впервые приоткрыла завесу тайны над планом Project Kalamata по разработке собственного процессора на замену Intel в Mac-компьютерах. Ранее говорилось о запуске деятельности в этом направлении в 2020 году. Теперь стало известно, что компания уже открыла «секретную» лабораторию в Орегоне. Об этом сообщило издание The Oregonian.





В эту лабораторию Apple наняла почти пару дюжин инженеров, бывших ранее сотрудниками Intel. Точное месторасположение лаборатории неизвестно, но осведомлённые источники говорят об окрестностях Хилсборо и Бивертона.

Переход со сторонних поставщиков на собственные разработки по процессорам поможет снизить предпродажную стоимость и даст Apple больше контроля над процессом производства в целом.

Изначально Apple планировала дополнить процессоры Intel собственными чипами для режима Power Nap. Сейчас же речь идёт о том, что такой чип Power Nap станет только одним шагом в общем плане по полному переходу на собственные процессоры.