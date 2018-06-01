Apple уже работает над процессором для Mac в секретной лаборатории

В прошлом месяце компания Apple впервые приоткрыла завесу тайны над планом Project Kalamata по разработке собственного процессора на замену Intel в Mac-компьютерах. Ранее говорилось о запуске деятельности в этом направлении в 2020 году. Теперь стало известно, что компания уже открыла «секретную» лабораторию в Орегоне. Об этом сообщило издание The Oregonian.


В эту лабораторию Apple наняла почти пару дюжин инженеров, бывших ранее сотрудниками Intel. Точное месторасположение лаборатории неизвестно, но осведомлённые источники говорят об окрестностях Хилсборо и Бивертона.

Переход со сторонних поставщиков на собственные разработки по процессорам поможет снизить предпродажную стоимость и даст Apple больше контроля над процессом производства в целом.

Изначально Apple планировала дополнить процессоры Intel собственными чипами для режима Power Nap. Сейчас же речь идёт о том, что такой чип Power Nap станет только одним шагом в общем плане по полному переходу на собственные процессоры.

Источник
The Oregonian
Теги
Apple ноутбук процессор MAC MACOS

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших аксессуаров для Apple MacBook

15 ноября 2017

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple представила переработанный MacBook Pro с OLED-тачбаром

27 октября 2016

Новый Microsoft Surface Book 2 против MacBook Pro — какой ноутбук лучше?

22 ноября 2017

Ноутбуки? Смартфоны? Что покажет Apple на июньской конференции WWDC

31 мая

Ноутбуки стали шестиядерными: стоит ли их покупать вместо привычных моделей с четырьмя ядрами

27 апреля
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
Объявлена розничная цена российских процессоров Baikal-T1
Российский ритейлер рассекретил юбилейный процессор Intel
Цифра дня: Сколько видеокарт купили майнеры за квартал?

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 90
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 49