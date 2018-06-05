Intel представила свой первый процессор на 5 ГГц

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Intel представила «юбилейный» процессор Core i7-8086K. Он будет выпущен ограниченным тиражом и стал первым процессором Intel с частотой 5 ГГц в режиме Boost.


Как нетрудно догадаться исходя из названия, Core i7-8086K выпускается компанией к 40 годовщине выхода Intel 8086, первого микропроцессора Intel с архитектурой x86. Он разрабатывался с весны 1976 года и был выпущен 8 июня 1978 года.


Характеристики у процессора следующие: 14-нм архитектура Coffee Lake-S с сокетом LGA 1151, 6 ядер с 12 потоками, 4 ГГц базовая частота, 5 ГГц в режиме Boost, 12 МБ кэша третьего уровня, интегрированная графика UHD630, TDP 95 Вт.

Продажи Intel Core i7-8086K символично стартуют 8 июня, спустя ровно сорок лет после выхода оригинала. Правда, рекомендованная цена пока не объявлена, но по предварительным данным она составит $399.

Источник
Intel
Теги
INTEL процессор Computex 2018 Intel Core i7-8086K

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