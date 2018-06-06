AMD показала первый в мире 7-нанометровый графический чип

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания AMD провела первую публичную демонстрацию графического чипа, изготовленного по 7-нанометровому техпроцессу.


Показанный прототип нового Radeon Vega станет частью линейки AMD Instinct, предназначенной для ускорения систем машинного обучения, датацентров и профессиональных систем. Кроме того, Лиза Су (Lisa Su), глава AMD, заверила геймеров, что данная технология найдёт применение и в игровых видеокартах Radeon.


7-нанометровый чип AMD Radeon Vega получил внушительные 32 ГБ видеопамяти HBM2, собранных в четыре стека с общей шиной на 4098 бит. На демонстрации чип успешно справлялся с задачами рендеринга Cinema 4D.


Первые образцы ускорителей Radeon Instinct на базе 7-нанометрового Radeon Vega начнут поставляться во второй половине 2018 года.

Источник
AMD
Теги
видеокарта AMD Computex Computex 2018

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