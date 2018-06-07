Для разгона 28-ядерного процессора Intel использовал холодильный агрегат

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Intel показала прототип своего первого односокетного 28-ядерного процессора. На демонстрации система с эти процессором смогла тактовую частоту в целых 5 ГГц и пройти на ней тест Cinebench R15.





Как это удалось выяснить журналистам «железного» ресурса AnandTech, с демонстрацией, закономерно, оказалось не всё так просто. Компания подготовила как минимум две платформы для разгона и тест Cinebench R15 на частоте 5 ГГц для всех 28 ядер удалось прогнать только на одной из них.





Ключом к удаче оказалась необычная мощная система жидкостного охлаждения и 29-фазная система питания для сокета LGA3647. Жидкость в системе охлаждения дополнительно остужалась до 4 градусов Цельсия специальным «чиллером» Hailea HC-1000B мощностью 1 л. с. (745,7 Вт) и пропускной способностью от 1500 до 4000 литров в час. На одном из фото можно увидеть, что габариты этого «холодильника» сравнимы с габаритами ПК. Такая система имеет охлаждающую способность в 1770 Вт.







