Intel выпустит свою первую видеокарту в 2020 году

Компания Intel официально подтвердила свои планы по выпуску видеокарт. Первое собственное дискретное решение компания собирается представить в 2020 году. Об этом сообщается в краткой заметке в официальном аккаунте Intel в Twitter.



Intel Knights Landing

Геймерам стоит набраться терпения, поскольку в своём твите Intel не назвала точную область применения своих будущих GPU. Впрочем, ранее она сообщала о ведущейся работе над проектом для дата-центов и игровых компьютеров.

Свои намерения Intel обозначила в ноябре 2017 года, когда объявила о вербовке Раджи Кодери ( Raja Koduri), который был главой графического направления в AMD. В новом твите Intel ссылается на ноябрьский анонс назначения Раджи Кодери. Аналитики предсказывают выпуск продукции в 2020 году, которая сможет «агрессивно» конкурировать с AMD Radeon и NVIDIA GeForce.