AMD меняет юбилейный процессор Intel на 16-ядерный Threadripper 1950X

Компания AMD решила отвлечь внимание пользователей от юбилейного процессора Core i7-8086K, который Intel представила на недавней выставке Computex 2018. В честь 40-летия архитектуры x86, AMD довольно цинично предложила обменять абсолютно бесплатно шестиядерный Core i7-8086K на собственный прошлогодний шестнадцатиядерник Threadripper 1950X.





В рознице AMD Threadripper 1950X стоит около тысячи долларов, а Intel Core i7-8086K обойдётся вдвое дешевле. Правда, аттракцион невиданной щедрости доступен только для владельцев Core i7-8086K в США, выигравших процессор в рамках специальной акции Intel. Всего будет выбрано 40 счастливчиков, которые смогут получить AMD Threadripper 1950X вместо Intel Core i7-8086K. Окончательные правила для участников будут объявлены 25 июня.

Напомним, Core i7-8086K выпускается компанией к 40 годовщине выхода Intel 8086, первого микропроцессора Intel с архитектурой x86. Он разрабатывался с весны 1976 года и был выпущен 8 июня 1978 года.