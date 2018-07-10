Раскрыта дата выхода новых видеокарт AMD

В сети появились подробности о новых видеокартах AMD. Ими поделилась компания ASRock на мероприятии азиатском XFastest Network. Судя по представленному роадмапу, нам не стоит ждать видеокарты AMD нового поколения раньше февраля 2019 года.


В показанных материалах, расписывающих релизы до следующего февраля, видеокарты Radeon 600 серии, попросту, отсутствуют. Что касается не самых новых продуктов, то в августе, например, должны выйти «переосмысленные» модели, такие как RX 570 и RX 580 с маркировкой MK2, означающей второе поколение.


Тем не менее, можно надеяться на выход видеокарт AMD Navi на базе графического процессора Polaris 30 сразу после февраля, например, в марте. Ранее слухи сообщали о возможном дебюте до конца 2018 года.


Источник
XFastest
Теги
видеокарта AMD ASROCK

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