Названа точная дата выхода новых видеокарт NVIDIA

Компания NVIDIA объявила дату своего следующего большого анонса. Оно состоится в следующем месяце на игровой выставке Gamescom 2018, которая пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне. Мероприятие назначено на 20 августа, за день до открытия выставки для публики.


Как ожидается, NVIDIA представит на нём новое поколение видеокарт GeForce. Есть вероятность, что в этот день дебютирует видеокарта GeForce GTX 1180 на базе архитектуры Turing.

Согласно более ранним утечкам, ускоритель GeForce GTX 1180 получил 3584 ядер CUDA частоту от 1,6 до 1,8 ГГц и до 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Всё это позволит играть с видеокартой в новейшие игры с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA

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