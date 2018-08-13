Названа дата дебюта нового поколения процессоров Intel Core

В сети появились подробности о предстоящем запуске процессоров Intel Core следующего поколения. Информацией поделился профильный ресурс WCCFTech.





По данным источника, Intel представит Intel Core девятого поколения 1 октября 2018 года. Первыми дебютируют модели с разблокированным множителем. Возглавит линейку Core i9-9900K — первый десктопный чип Core i9 для «массового» сегмента.

Восьмиядерный Core i9-9900K с 16 потоками получит частоту 3,6 ГГц в стандартном и 4,7 ГГц в разогнанном режиме для всех восьми ядер и до 5 ГГц для одного или двух ядер.

Чип Core i7-9700K станет первым восьмиядерным процессором Core i7 для «массового» сегмента. Частота составит 3,6, 4,6 и 4,9, соответственно. Поддерживается восемь потоков. Младший в линейке чип Core i5-9600K получит шесть ядер и шесть потоков, частоты 3,7, 4,3 и 4,6 ГГц.