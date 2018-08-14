NVIDIA представила архитектуру Turing для видеокарт нового поколения

Компания NVIDIA представила новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. По словам производителей, архитектура Turing стала самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году.


Архитектура Turing оснащена специальными процессорами для трассировки лучей, которые называются RT-ядра. Они ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 GigaRays в секунду. Как отмечает NVIDIA, Turing ускоряет трассировку лучей до 25 раз по сравнению с предыдущим поколением Pascal, а GPU-ноды справляются с финальным рендерингом при наложении эффектов в фильмах в 30 раз быстрее, чем ноды на базе GPU.


Архитектура Turing также располагает тензорными ядрами — процессорами, которые ускоряют обучение глубоких сетей и инференс, обеспечивая до 500 трлн тензорных операций в секунду.

Turing впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, что позволяет производить трассировку лучей в реальном времени.

NVIDIA также представила свои первые продукты на базе архитектуры Turing. Ими стали видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 и Quadro RTX 5000, предназначенные для дизайнеров и художников в разных областях промышленности.

Видеокарты Quadro на базе Turing появятся на рынке в четвертом квартале текущего года по цене 10 000, 6 300 и 2 300 долларов США, соответственно.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA NVIDIA Turing

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

23 января 2017

NVIDIA Quadro M5500 стала самой быстрой графикой для ноутбуков

4 апреля 2016

NVIDIA представила GeForce GTX 1060 3GB с пониженным количеством ядер CUDA

18 августа 2016

NVIDIA представила архитектуру Volta и первый ускоритель на ее основе

11 мая 2017

NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1070 Ti

26 октября 2017

NVIDIA представила графику GeForce GTX 10 на базе Pascal для ноутбуков

16 августа 2016
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
AMD начала продажи 32-ядерного процессора Threadripper
Названа дата дебюта нового поколения процессоров Intel Core
Qualcomm выпустила мощный процессор для смартфонов среднего класса

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 69
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44