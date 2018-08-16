Intel показала свою первую видеокарту в коротком видео

Компания Intel мельком показала свою первую видеокарту в небольшом видеоролике. Тизерное видео было опубликовано в официальном аккаунте Intel Graphics в Twitter.


Ранее в этом году Intel объявила, что первое собственное дискретное решение для графики она собирается представить в 2020 году. В новом ролике снова упоминается цифра 2020 и показано очертание видеокарты.

Свои намерения по выпуску видеокарт Intel обозначила в ноябре 2017 года, когда объявила о вербовке Раджи Кодери ( Raja Koduri), который был главой графического направления в AMD. Аналитики предсказывают выпуск продукции в 2020 году, которая сможет «агрессивно» конкурировать с AMD Radeon и NVIDIA GeForce.

Источник
Intel
Теги
видеокарта INTEL

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