Intel представила процессоры для сверхтонких ноутбуков и планшетов

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Intel представила процессоры Intel Core восьмого поколения серий U и Y. Ранее эти чипы были известны под кодовыми названиями Whiskey Lake и Amber Lake. Они оптимизированы для сверхтонких и лёгких ноутбуков и гибридных планшетов.







В серию Y (Amber Lake) вошли три двухъядерных процессора: Core M3-8100Y, i5-8200Y и i7-8500Y. Их показатель TDP составляет всего 5 Вт. Это означает, что устройства на них не будут нуждаться в вентиляторах для охлаждения. Они сделают реальностью планшеты толщиной менее 7 мм и легче 450 граммов.





Характеристики серии Y Amber Lake:

Intel Core m3-8100Y: 2 ядра/4 потока, частота 1,1 ГГц/3,4 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня

Intel Core i5-8200Y: 2 ядра/4 потока, частота 1,3 ГГц/3,9 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня

Intel Core i7-8500Y:: 2 ядра/4 потока, частота 1,5 ГГц/4,2 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня

В серию U (Whiskey Lake) вошли процессоры Core i3-8145U, Core i5-8265U и Core i7-8565U. Их показатель TDP составляет 15 Вт. Они стали первыми процессорами Intel с гигабитным Wi-Fi. Для них Intel обещает до 16 часов автономной работы на одном заряде, а для оптимизированных систем — до 19 часов. Также благодаря новому DSP чипы лучше поддерживают работу с голосовыми помощниками Cortana и Alexa. По словам компании, они в 6,5 раза быстрее по сравнению с предшественниками 5-летней давности при работе с 4K-видео (при сравнении i5-8265U с i5-8400U).

Характеристики серии U Whiskey Lake:

Intel Core i3-8145U: 2 ядра/4 потока, частота 2,1 ГГц/3,9 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня

Intel Core i5-8265U: 4 ядра/8 потоков, частота 1,6 ГГц/4,1 ГГц, 6 МБ кэша третьего уровня

Intel Core i7-8565U: 4 ядра/8 потоков, частота 1,8 ГГц/4,6 ГГц, 8 МБ кэша третьего уровня