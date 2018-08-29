Intel представила процессоры для сверхтонких ноутбуков и планшетов

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Intel представила процессоры Intel Core восьмого поколения серий U и Y. Ранее эти чипы были известны под кодовыми названиями Whiskey Lake и Amber Lake. Они оптимизированы для сверхтонких и лёгких ноутбуков и гибридных планшетов.



В серию Y (Amber Lake) вошли три двухъядерных процессора: Core M3-8100Y, i5-8200Y и i7-8500Y. Их показатель TDP составляет всего 5 Вт. Это означает, что устройства на них не будут нуждаться в вентиляторах для охлаждения. Они сделают реальностью планшеты толщиной менее 7 мм и легче 450 граммов.


Характеристики серии Y Amber Lake:

  • Intel Core m3-8100Y: 2 ядра/4 потока, частота 1,1 ГГц/3,4 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня
  • Intel Core i5-8200Y: 2 ядра/4 потока, частота 1,3 ГГц/3,9 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня
  • Intel Core i7-8500Y:: 2 ядра/4 потока, частота 1,5 ГГц/4,2 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня

В серию U (Whiskey Lake) вошли процессоры Core i3-8145U, Core i5-8265U и Core i7-8565U. Их показатель TDP составляет 15 Вт. Они стали первыми процессорами Intel с гигабитным Wi-Fi. Для них Intel обещает до 16 часов автономной работы на одном заряде, а для оптимизированных систем — до 19 часов. Также благодаря новому DSP чипы лучше поддерживают работу с голосовыми помощниками Cortana и Alexa. По словам компании, они в 6,5 раза быстрее по сравнению с предшественниками 5-летней давности при работе с 4K-видео (при сравнении i5-8265U с i5-8400U).

Характеристики серии U Whiskey Lake:

  • Intel Core i3-8145U: 2 ядра/4 потока, частота 2,1 ГГц/3,9 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня
  • Intel Core i5-8265U: 4 ядра/8 потоков, частота 1,6 ГГц/4,1 ГГц, 6 МБ кэша третьего уровня
  • Intel Core i7-8565U: 4 ядра/8 потоков, частота 1,8 ГГц/4,6 ГГц, 8 МБ кэша третьего уровня

Источник
Intel
Теги
ноутбук INTEL процессор INTEL CORE IFA 2018

Комментарии

Материалы по теме

5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера

13 января 2017

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Acer представила игровой ноутбук-трансформер

29 августа

AMD представила самый быстрый в мире процессор для ультратонких ноутбуков

26 октября 2017

IDF 2016: Intel продемонстрировала мобильные Kaby Lake

17 августа 2016

IFA 2015: Intel представила линейку процессоров Skylake

2 сентября 2015
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
Intel хотела запретить всем публиковать результаты тестов их процессоров
Статистика Steam: NVIDIA почти вытеснила AMD в игровых компьютерах
NVIDIA представила видеокарты нового поколения

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 92
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 47