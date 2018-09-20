СМИ сообщили, насколько новые GeForce RTX быстрее предыдущих видеокарт NVIDIA

Компания NVIDIA в августе представила новую архитектуру Turing и первые видеокарты на её основе. Продажи GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 должны начаться как раз сегодня, 20 сентября. Сетевые СМИ успели провести тесты и немецкий ресурс 3DCenter систематизировал из выводы в одной табличке.





На основе 25 обзоров от различных источников, протестировавших видеокарты в режиме обработке в разрешении 4K с настройками Ultra HD, 3DCenter вывел среднее быстродействие видеокарт GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080.





По сравнению с GeForce GTX 1080 Ti модель GeForce RTX 2080 оказалась на 6,5% производительнее, а GeForce RTX 2080 Ti — на целых 35%. Что касается цен, то на данный момент GeForce RTX 2080 Ti примерно на 71,5% дороже GeForce GTX 1080 Ti, а GeForce RTX 2080 — на 14%.

Таким образом, пока новые видеокарты GeForce RTX обеспечивают больший прирост стоимости, а не производительности.