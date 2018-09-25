Китайцы создали процессор уровня Intel Core i5

Китайская компания Zhaoxin представила процессор KX-6000 на базе архитектуры x86, призванный составить конкуренцию продуктам Intel и AMD.


По словам производителя, новый процессор разработан для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов и способен обеспечить производительность, сравнимую с Intel Core i5 седьмого поколения без поддержки технологии Hyper-threading.

Отметим, что Zhaoxin представляет собой совместное предприятие китайского правительства и компании Via Technologies. Процессор KX-6000 производится по 16-нанометровому техпроцессу FinFET. Он содержит четыре или восемь ядер с частотой до 3 ГГц, 8 МБ кэша второго уровня и поддерживает двухканальную память DDR4-3200.

Для сравнения, прошлый продукт Zhaoxin, процессор KX-5000, был 28-нанометровым, четырёхъядерным и имел частоту до 2 ГГц. Сроки выхода в продажу и ориентировочная цена KX-6000 пока не объявлены.

Источник
AnandTech
Теги
процессор VIA

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